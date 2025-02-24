شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تحضر عزاء والدة يوسف الخال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على حضور عزاء والدة الفنان يوسف الخال الشاعرة مها ببرقدارفي كنيسة السيدة الحبشية.



وعلى سياق آخر، شارك الممثل والمذيع يوسف الخال، مؤخرا، زوجته النجمة اللبنانية نيكول سابا بالظهور في آخر كليباتها الغنائية والتي حملت اسم "فيلينج كول"، حيث ظهر لمدة ثوانى معدودة وهو يؤدى حركات استعراضية بجوار زوجته.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، والكليب من إخراج ايلى فهد.

أغنية "فيلينج كول" أغنية صيفية تحمل الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية وهو ما عكسه الفيديو كليب، والأغنية موجهة لكل الأشخاص الذين يريدون ان يغيروا مودهم وأن يشعرون بالسعادة فقط.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.