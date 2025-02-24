شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الليثي عن مسلسل ساعته وتاريخه: عادل أحمد يحيي مخرج له مستقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الناقدة صفاء الليثي إن المخرج عادل أحمد يحيي والذي شارك في إخراج عدد من حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، هو مخرج متميز وله مستقبل في عالم الإخراج، مؤكده أنه مخرج متملك من أدواته.

حقق مسلسل ساعته وتاريخه نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه على شاشة قنوات dmc، وهو ما ظهر في أرقام مشاهداته الكبيرة على السوشيال ميديا في مختلف المنصات.

ساعته وتاريخه أيضاً تصدر المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة watch it وفقاً لما أعلنته المنصة ذاتها في وقت سابق، إذ جاء في المركز الأول على مستوي المشاهدات على المنصة.

وحقق مسلسل ساعته وتاريخه مشاهدات ساعته وتاريخه أكثر من 100 مليون مشاهده عبر مختلف المنصات، أيضاً تصدر المسلسل التريندات على مدار فترة عرضه، وهو ما ظهر جلياً عبر مؤشرات جوجل.

على جانب آخر يُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025، ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



