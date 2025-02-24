شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرية أنا ماليش دعوة بالقميص ده".. خالد سليم يمازح زوجته فى "مش شنطة رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم خالد سليم، ضيفاً في برنامج مش شنطة رمضان، الذي يعرض عبر منصة واتش ات بموقع فيس بوك، وتحدث فيها عن كواليس تصوير مسلسل وتقابل حبيب، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

وتحدث النجم خالد سليم في الحلقة الـ 22 من برنامج شنطة رمضان، عن كواليس شخصيته في مسلسل وتقابل حبيب، بالإضافة إلى كواليس حياته العملية والعاطفية، وكتبت الصفحة الرسمية عبر فيس بوك، "خيرية أنا ماليش دعوة بالقميص ده"، إيه الحاجة اللي بيعملها وبتزعج اللي حواليه؟ و تفتكروا إيه حكايته مع الإشاعات؟".

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تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.