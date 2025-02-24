حلا شيحة تحتفل بيوم ميلادها في أجواء عائلية والمشاهير يهنئونها

رسائل تهنئة

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آخر أعمال حلا شيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:55 مساءً - في أجواء عائلية كان عنوانها البهجة والفرحة، احتفلت الفنانةبيوم ميلادها، إذ وثقت تلك اللحظة السعيدة من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على " انستغرام" وظهرت من خلاله وهى تقف أمام قالب كبير من الحلوى المزين بالشموع ، واكتفت في تعليقها بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، ورسوم آخرى جاءت متماشية مع أجوء الاحتفال بيوم ميلادها.وتفاعل عدد من المشاهير مع احتفال حلا شيحة بيوم ميلادها، حيث حرصوا على تهنئتها بهذا اليوم بمجموعة من التعليقات من بينهم الفنانة هند صبري " يوم ميلاد سعيد يا حبيبتي"، وأيضاً الفنان زينب إسماعيل والتي علقت قائلة " روح قلبي العمر كله في صحة وسعاده وعافيه وراحة بال".يمكنكم قراءة ... ابنة حلا شيحة هل تحترف العمل الفني؟كانت آخر المشاركات الفنية لـمن خلال موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "مي" سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي "مختار أبو المجد" الفنان خالد النبوي، الذي توفيت زوجته تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث المسلسل، الذي يشارك به عدد آخر من النجوم، وهم: نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك كما كانت لـ حلا مشاركة سينمائية منذ 4 سنوات، وذلك من خلال فيلم "مش أنا" الذي ظهرت من خلاله بشخصية "جميلة" التي تربطها علاقة عاطفية ببطل العمل "حسن"، تامر حسني، الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، في حين يرفض كل من حوله تصديق حالته. وشارك في العمل عدد آخر من النجوم، وهم: سوسن بدر، ماجد الكدواني، إياد نصار، وآخرون، والعمل من إخراج سارة وفيق، ومن تأليفلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».