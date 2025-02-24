مها نصار في حوار خاص لـ الخليج 365: لمست حب صفحة بيضا في الشارع وأعيش أفضل مراحل حياتي

" صفحة بيضا" والانجذاب نحو الدور

"صفحة بيضا" اسم مثير وجذاب، كيف كان وقعه على مسامعك عندما عُرض عليك الدور؟

هذه ليست المرة الأولى التي تقدمين فيها شخصية ناجحة في أعمالك الدرامية، والتي آخرها " الدكتورة سماح" في صفحة بيضا، جميعها أعمال جعلت جمهورك يطلق عليكِ لقب "جوكر" الدراما، رأيك في هذا اللقب أو هذا التشبيه؟

وهل فكرة التنوع دائماً ماتشغل بال مها نصار؟

شكلتِ ثنائية مميزة مع حنان مطاوع خلال أحداث المسلسل، حديثنا عن هذا التعاون، وكيف لمستِ إشادتها بكِ بعد أن وصفتك بالموهوبة القمر؟

https://www.instagram.com/p/DDEpK63MY44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDEpK63MY44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDEpK63MY44/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من الوهلة الأولى يشعر المشاهد بأنه أمام عمل درامي يناقش قضية إنسانية كقضية الدكتورة " ضحى - ضي"، ولكن مع عرض الحلقات يشاهد مشكلة أو قضية أخرى تتعلق بحياة الناس وهي الأدوية الفاسدة؛ هل هذا ما جذبك للمشاركة في العمل؟

معيار النجاح وآراء أخرى

أيهما تفضل "مها" في معرفة الآراء حول أعمالها الفنية، آراء الجمهور من الشارع أم من على منصات السوشيال ميديا؟

رؤية فنية

من بين الأدوار التي قدمتها، ما أقرب دورٍ إلى شخصيتكِ؟

وأيهما أقرب إلى قلبك؟

تواجدتِ، في الحفل الأول لتسليم جوائز القلم الذهبي بالرياض، ما الأشياء التي أعجبتك أو جذبت انتباهك في هذا الحفل؟

ما القضايا التي تحاولين أن تتحدثي عنها، وتكوني نشيطة وصريحة دائماً في الحديث عنها لمتابعيك؟

الفنانة مها نصار - الصورة من المصدر

وجه آخر

ما أكثر ما تحبينه في ملامحك؟

متى بكيتِ آخر مرة؟

أية مرحلة كانت الأصعب في حياتك؟

ما الصفة التي تزعجك في شخصيتك؟

هل أنتِ مزاجية؟

هل السفر إحدى هواياتك؟

هل يربكك الحب؟

الوقت الذي تستغرقينه في التحضير لإطلالتك قبل المناسبات؟

فيلم من الطفولة لايزال تحرصين على مشاهدته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:55 مساءً - كعادة كل عمل درامي تشارك به دائماً ما تخطف الأنظار نحوها، وذلك بسبب أدائها الجيد للدور الذي يسند لها، إنها الفنانةالتي استطاعت من خلال شخصية " الدكتورة سماح" التي قدمتها في مسلسل " صفحة بيضا" أن تضيف لنفسها نجاحاً جديداً بجانب النجاحات الأخرى التي حققتها، موقع "الخليج 365" أجرى معها لقاءً للتعرف إلى كواليس هذا العمل والكشف أيضاً عن جانب شخصي آخر لها، فإلى نص الحوار:في بداية الأمر عندما قرأت الورق الخاص بالمسلسل أعجبت به للغاية، لشعوري وقت قراءته بأنه يناقش قضية مهمة وهي الحديث عن الأبحاث والعلماء، " عالم عمري ما قدمته قبل كده"، هذا إلى جانب رغبتي في تقديم شخصية الدكتورة سماح."بشكر الله عز وجل في المقام الأول على أي نجاح أحققه، لذلك أحرص دائماً على بذل مجهود كبير في أي شخصية تعرض علىّ "بشتغل من قلبي وربنا بيوفقني"، ولو أن الناس أو الجمهور لقبتني أو قالت عليّ "جوكر" أحب أن أوجه لهم كل الشكر والتقدير، وخلال الفترة القادمة ستكون لي أعمال رائعة ومختلفة".عندما يقع اختياري على شخصية جديدة وبمجرد شعوري بأنني قدمت شخصية أخرى تشبهها من قبل أقرر هنا آخذها إلى منطقة جديدة، خاصة وأن أي إنسان لا يشبه الآخر حتى ولو كانوا يعملون في نفس المهنة أو الوظيفة، لذلك أحرص كل الحرص على التنوع في أدواري، وهذا الأمر يجعل الناس يشعرون بالاختلاف في الأعمال التي أقدمها.حنان مطاوع فنانة موهوبة وممثلة حساسة جداً، وعندما تعاونت معها في مسلسل "صفحة بيضا" أصبح بيننا "كيميا" لأنها تشبهني في الاهتمام بأن يكون المشهد الذي يتم تصويره رائعاً جداً، مكملة: "الحمد لله الكيميا اللي طلعت على الشاشة وشافتها الناس كانت حقيقية جداً".بكل تأكيد هذا أمر حقيقي، فمشكلة الأدوية الفاسدة والأشخاص التي تقوم بتخزينها بهدف أن يكون سعرها مرتفعاً وهذا ما كانت تفعله "سماح" وهي مشكلة كبيرة جداً، وشعرت بسعادة بالغة عندما بدأت في قراءة شخصية الدكتورة سماح لكونها شخصية مهمة جداً.أما شخصية " ضي" للفنانة حنان مطاوع وشخصية "سماح" التي أقدمها، فكل واحدة منهما لديها قضية تناقشها وهذا شيء جميل جداً، لأنه يضيف للعمل أهمية كبيرة وهذا ما جذبني لمسلسل "صفحة بيضا" لكونه مسلسلاً مهماً ويناقش أيضاً قضايا مهمة جداً.بكل تأكيد من الشارع، فهو الذي تعرفت من خلاله إلى نجاح مسلسل "صفحة بيضا" وتحديداً عندما بدأ الناس في الشارع تناديني باسم الدكتورة "سماح"، دائماً بأخذ الآراء والتعليقات حول أعمالي من الشارع لأنه هو الجمهور الرئيسي، أما على السوشيال ميديا فمن السهل أن تحقق النجاح ولكن من الصعب جداً أن تجعل الناس التي تتواجد في الشارع تحبك، لذلك فإن الشارع مهم جداً لأنه هو النجاح الحقيقي.يمكنكم قراءة ..بالتزامن مع عرضه.. حنان مطاوع تنتهي من تصوير مسلسل صفحة بيضاأي دور أو شخصية قدمتها لا توجد بها أي لمحة من شخصيتي، ولكن من الممكن وجود تفصيلة صغيرة جداً ولكن من دون أن يكون الدور يشبهني لا من ناحية ظروفه الاجتماعية أو حتى الإنسانية، وعندما أجد شخصية قريبة مني أقوم بـإبعادها عني " مش بحب ألعب معها"، لكن أحب جداً تقديم شخصية تعرفت إليها من الورق وجعلتها حقيقية من لحم ودم، مع إضافة تفاصيل لها غير موجودة على الورق.كل الأدوار التي قدمتها قريبة من قلبي لأنها هي التي وقع اختياري عليها، خاصة وأنني أرفض تقديم أي شيء، لذلك عندما لا أجد شيئاً يجذبني في الشخصية التي تعرض عليّ أرفضها تماماً .." لازم يكون في حاجة شدتني في الشخصية".هذه هي المرة الأولى التي أذهب فيها للسعودية، وفي حقيقة الأمر الناس هناك راقية للغاية وتعرف جيداً كيف تتعامل مع الفنانين لأنها تقدر الفن، لذلك لم أشعر بأنني في دولة أخرى بل شعرت بأنني في مصر مع أهلي وناسي، وهذا الإحساس شعرت به وقت تواجدي في المطار.أمافهي حفلة مهمة جداً وجعلتني أشعر بانبهار شديد لوجود دولة تبدي اهتماماً كبيراً بالثقافة والأدب وإظهار روح جديدة من خلال كُتّاب شباب جدد أول مرة يراهم ويتعرف إليهم الناس، مكملة " انبسطت جداً في الحفلة وطلعت منها بحاجات حلوة وروايات حلوة وناس جديدة ناجحة".لا توجد قضية في مخيلتي أناقشها حتى الآن، ولكن أرى أن الفن ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بقضية تطرح، وفي حال وجود قضية، فهذا شيء جميل طالما جاءت في خدمة الناس والبلد والثقافات، وفي العموم أنا قدمت قضايا في أعمالي التي اخترتها ووفقت على تقديمها مثل مسلسل "" و " الطاووس" و ""، ولكنني أرى أيضاً بأن الفن عبارة عن أن تأخذ الشخص بكل مشاكله من عالمه، وتدخله عالمك وتجعله ينسى تماماً كل همومه والمشاكل التي واجهها ويكون أكثر سعادة، أياً كان الفن المقدم، سواء كوميدي أو تراجيدي أو رومانسي، والأجمل من ذلك أن يكون هذا الفن حقيقياً وتم عمله بمصداقية كبيرة، مضيفة: " هيبقى شيء جميل جداً".أكثر شيء أحبه في ملامحي أنها مصرية فرعونية، فوجهي منحوت وطويلة القامة في نفس الوقت وعيني سوداء اللون " ملامحي مصرية بيور".أنا ك "مها" في الحقيقي لا أحب البكاء لأني شخصية كما يقال عليها باللغة الدارجة لا تحب " النكد" أي ليست درامية، وفي حال بكائي أفضل عدم حدوث ذلك أمام أحد ولكن سيكون هذا الأمر بيني وبين نفسي.المرحلة التي أمر بها حالياً هي الأجمل في حياتي، لشعوري بالنضج الفني والإنساني، إضافة إلى التركيز والهدوء الذي أصبح سمة في شخصيتي، " حاجات اتغيرت فيّ وشايفة إن دي مرحلة جميلة في حياتي".هى تصديق الناس والتعلق بهم سريعاً، أشعر بأن الشخص عليه استخدام عقله بعض الشيء خاصة وأن مشاعري دائماً ما يكون لها حضور قوي، وهذا يجعلني أتعاطف مع الناس، ومع مرور الوقت شعرت بأن هذا الأمر ليس أحسن شيء وعلىّ استخدام عقلي .." قليل من العقل جميل".بكل تأكيد أنا مزاجية جداً.بحب السفر بصورة كبيرة، ولكن ليس إحدى هواياتي.طبعا، الحب يربكني جداً.أقوم بالتحضير لـ إطلالتي خلال يومين، هذا في حال انشغالي، أما لو كان لدي الكثير من الوقت أقوم بتحضيرها مابين ثلاثة إلى أربعة أيام.فيلم " إشاعة حب" أحبه جداً، وأحب أبطاله، مثل الفنان يوسف وهبي الذي يضحكني كثيراً، وأيضاً أحب الفنان عمر الشريف، فجميع من تواجد في هذا العمل كانوا عباقرة، رغم أن الفيلم فكرته بسيطة ولكن قريب من القلب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».