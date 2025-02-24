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ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السوري أيمن زيدان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار صورة لإبنته يمنى من طليقته الكويتية، حيث ظهرت للمرة الأولى بشكل علني، وتداول رواد مواقع التواصل الصورة على نطاق واسع، معبرين عن دهشتهم من الشبه الواضح بينها وبين والدها، خاصة أنها تعيش بعيدًا عن الأضواء ولا تظهر في الإعلام.
أما عن حياته الشخصية، فقد خاض أيمن زيدان أربع تجارب زواج، وكان زواجه من الممثلة المعتزلة نورمان أسعد الأكثر شهرة. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يتحدث عن أبنائه، إلا أن ابنته نورة تُعد الأكثر ظهورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لإبنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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