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ميرنا وليد - بيروت - أطلت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على متابعيها و خطفت أنظارهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت طروب توب ضيقة باللون الأسود بتصميم مكشوف، وسروالاً واسعاً باللون الفضي اللامع، و سترة رسمية كروب فوقهم سوداء، وإعتمدت تيا لشعرها تسريحة الكعكة، إذ ربطته إلى الأعلى ، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجههان مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.
وحملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Bottega Veneta، وصل سعرها إلى 4,100 يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر تيا ديب تخطف القلوب بجمالها في أحدث إطلالتها..إليكم سعر حقيبة يدها المرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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