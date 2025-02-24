تيا ديب تخطف القلوب بجمالها في أحدث إطلالتها..إليكم سعر حقيبة يدها المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على متابعيها و خطفت أنظارهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت طروب توب ضيقة باللون الأسود بتصميم مكشوف، وسروالاً واسعاً باللون الفضي اللامع، و سترة رسمية كروب فوقهم سوداء، وإعتمدت تيا لشعرها تسريحة الكعكة، إذ ربطته إلى الأعلى ، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجههان مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.



وحملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Bottega Veneta، وصل سعرها إلى 4,100 يورو.

