بالصور- درة التونسية تضج أناقة بفستان أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة درة التونسية أنظارمتابعيها و محبيها في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية فستاناً باللون الأسود ضيق و طويل من دون أكمام ذات تصميم رائع، وإعتمدت لشعرها تسريحة جميلة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت وجهت درة التونسية، رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بعيد ميلادها.
وكتبت درة: "13/01/2025 شكرًا لكم جميعًا على أمنياتكم بعيد ميلادي المليئة بالحب، هذا يعني لي الكثير".
وختمت درة قائلة: "شكرا حبيبي هاني سعد على جعلها أجمل".
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