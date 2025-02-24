سيلينا غوميز تحدث ضجة بنحافتها المفرطة- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية سيلينا غوميز على الجمهور، ولفتت الأنظار بنحافتها ورشاقتها، مع أنها كانت قد اكتسبت وزناً زائداً في العام الماضي.



وقد أطلت سيلينا بفستان كلاسيكي باللون الأسود، من توقيع Celine، أبرز منحنيات جسدها الممشوق.

وتساءل الجمهور عن سبب هذه النحافة المفاجئة، وعما إذا كانت سيلينا قد إستخدمت حقن التنحيف.

وكان كشف المنتج بيني بلانكو، خطيب سيلينا غوميز، عن شعوره بالخوف والقلق، من أن يفقد حب خطيبته له، على الرغم من أن سيلينا تعبر دائماً عن حبها ودعمها وارتباطها الكبير به.

وخلال مقابلة أجراها الثنائي، كشف بيني بلانكو، أنه يخاف من أن تغير سيلينا رأيها فيه وتتركه: وقال: "أنا خائف جدًا من أن تستيقظ وتقول، "ماذا؟ لا".

وبدورها طمأنته سيلينا على الفور، وكشفت أنها متعلقة به، كما وصفته بأنه "رومانسي للغاية".

وأضاف بيني بلانكو، أنهما يدعمان بعضهما البعض دائمًا، إذ قال: "لا يوجد غرور بيننا. إنها تدعو لي للفوز، وأنا أدعو من أجلها للفوز".