بالفيديو- قائمة الفائزين بجوائز نقابة ممثّلي الشّاشة ٢٠٢٥… وبِمَ فوجئ الجمهور خلال الحفل؟

بحضور عدد كبير من المشاهير، أقيم مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة SAG بنسخته الـ٣١ وهي جوائز تمنحها نقابة ممثّلي الشّاشة لأفضل الممثّلين والممثّلات في التّلفزيون والسّينما .

إنّ هذه الجائزة المخصّصة حصريًّا للممثّلين تشكّل واجهة لنجوم السّينما والتّلفزيون ونقطة انطلاق مباشر للتّقدير الأكثر شهرة في الصّياغة.

منذ إنشائها في عام ١٩٩٥، تطوّرت جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG) إلى أكثر من مجرّد حفل توزيع جوائز. لقد أصبح احتفالًا بين الزّملاء، ومساحة يتفاعل فيها الممثّلون ويُظهرون دعمهم بعضهم لبعض.

وعلى مرّ السّنين، تألقت شخصيّات عظيمة في هذا الحدث مثل جوليا لويس دريفوس التي أحرزت الجوائز دون توقّف، وتشادويك بوسمان الذي فاجأ الجميع بأربعة ترشيحات في عام ٢٠٢١. تُعدّ جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG) استعراضًا حقيقيًّا لشغف التّمثيل، وهو عرض يتمتّع بحياة خاصّة به.

خلال الحفل فوجئ الجمهور بمشاهير أكثر نحافة من أيّ وقت مضى وسط جنون دواء أوزمبيك في هوليوود

ومع ذلك، كانت إطلالات السّجادة الحمراء هي التي أشعلت وسائل التّواصل الاجتماعيّ ليلة الأحد إذ أشار المعجبون إلى أنّ العديد من الممثّلات أظهرن أجسادًا أكثر نحافة بشكل ملحوظ.

في ظلّ الهوس المستمرّ في صياغة السّينما بدواء إنقاص الوزن “أوزمبيك”، لفت العديد من الممثّلات الأنظار بتحوّلات أجسادهنّ أثناء ظهورهن في قاعة “شراين أوديتوريوم” في لوس أنجلوس.

أظهرت الممثّلة كاثي بايتس التي كشفت أنّ الدّواء ساعدها على خسارة وزنها الزّائد.

وفي الوقت نفسه، ظهرت كل من بروك شيلدز، وديمي مور، وأريانا غراندي، وجورجينا تشابمان بظهورات جريئة بينما ظهرن أكثر رشاقة بشكل ملحوظ.

نشير إلى أنّ جائزة نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG) هي عبارة عن تمثال صغير يسمّى “الممثّل”. وهو عبارة عن تمثال برونزيّ يزن ٤.٥ كيلوغرام وهو من أعمال الفنّان خواكين كوينتيرو. وتصوّر الكأس رجلًا عاريًا يحمل قناعَين بإيماءات مختلفة؛ أحدهما يمثّل الكوميديا والآخر يمثل الدّراما، ممّا يعني أن الممثّل لا يعرف أبدًا الدّور الذي سيتعيّن عليه لعبه.

يقول الحرفيّون وراء التّمثال الصّغير إنّه عمل فنّيّ حقيقيّ وليس مجرّد شيء بسيط يوضع على رفّ الموقد

تتضمّن العمليّة نوعَين من القوالب (الشّمع والسّيراميك)، والبرونز المنصهر، وأدوات اللحام، والتّشطيب الكيميائيّ، وأيدي الخبراء التي لا تعدّ ولا تحصى. في المجمل، يستغرق صنع تمثال واحد حوالي أربعة أسابيع.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للفائزين المحظوظين:

-جائزة أفضل طاقم ممثّلين في فيلم: Conclave.

-جائزة أفضل ممثّلة في دور رئيسي في فيلم: الممثّلة ديمي مور عن فيلم The Substance.

-جائزة أفضل ممثّل في دور رئيسيّ في فيلم: الممثّل تيموثي شالاميت عن فيلم A Complete Unknown .

-جائزة أفضل طاقم عمل في مسلسل كوميدي: Only Murders in the Building.

– جائزة أفضل طاقم عمل في مسلسل دراميّ: Shōgun .

-جائزة أفضل ممثّلة في دور مساعد في فيلم: الممثّلة زوي سالدانا عن فيلم Emilia Pérez.

-جائزة أفضل ممثّل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: الممثّل كولين فيريل عن مسلسل The Penguin .

-جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ: الممثّلة جاسيكا جانينغ عن مسلسل Baby Reindeer .

-جائزة أفضل ممثّل في مسلسل كوميدي: الممثّل مارتن شورت عن مسلسل Only Murders in the Building .

-جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل كوميديّ: الممثّلة جين سمارت عن مسلسل Hacks .

-جائزة أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ: الممثّل هيرويكي سانادا عن مسلسل Shōgun .

-جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل دراميّ: الممثّلة آنا سواي عن مسلسل Shōgun.

-جائزة أفضل ممثّل في دور مساعد في فيلم: الممثّل كيران كولكين عن فيلمA Real Pain .