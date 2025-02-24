هل نسي بن أفليك جنيفر لوبّيز بهذه السّرعة ودخل بقصّة حبّ جديدة؟ 

ظلّ بن أفليك منشغلًا بمهامّه في التّمثيل والإنتاج، لكن يبدو أيضًا أنّه عاد إلى أسلوب المواعدة. ومنذ أن أنهى أفليك وزوجته السّابقة جنيفر لوبّيز طلاقهما في السّادس من يناير/كانون الثّاني، قال مصدر لمجلة PEOPLE بشكل حصريّ: “بن يواعد شخصًا ما”.

وأكّد المصدر أنّ الحائز الأوسكار يركّز بشكل كبير على العمل، إذ إنّه إذا لم يكن مشغولًا بالتّصوير فإنّه يقضي أيّامًا طويلة في مكتبه. على الرّغم من عبء العمل، يبقى لدى بن أفليك الوقت أيضًا لقضائه مع أولاده الذين أنجبهم من جنيفر غارنر: فيوليت آن (تسعة عشر عامًا)، وسيرافينا روز (ستّة عشر عامًا)، وصامويل (اثنا عشر عامًا)، وهم الذين يقضي معهم معظم وقته.

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وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس يوم الجمعة في الحادي والعشرين من شباط/فبراير أنّ زواجهما قد تمّ حلّه وأنّ الزّوجين مطلّقان قانونيًّا، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلّة بيبول.

في هذا الوقت يركّز أفليك على عمله إذ يستعدّ لسلسلة من المشاريع السّينمائيّة في الفترة القادمة.