شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين: محظوظ بالتعاون مع ياسمين صبري وشيرين عادل في مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد شاهين، عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل الأميرة ظل حيطه برفقة النجمة ياسمين صبري التي قال عنها أنها إنسانة جميلة في كل شيء، ومتعاونة جداً في التصوير، وتحرص على تألق زملاءها من حولها وتفسح لهم المجال للإبداع بالإشتراك مع المخرجة شيرين عادل التي أكد أنه محظوظ بالتعاون معهما لأول مرة.

ويقدم أحمد شاهين شخصية محروس الذي يساند النجمة ياسمين صبري في كل ما تتعرض له من مشاكل ومفاجآت في العمل.

يشارك أحمد شاهين في البطولة أمام النجمة ياسمين صبري، نيقولا معوض ووفاء عامر وعابد عناني وهند عبد الحليم ومها نصار وهاله فاخر وهاجر عفيفي وعزت زين وغيرهم، والمسلسل من اخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.

وتدور قصة المسلسل حول زينب التي تتزوج من أحد المحامين بعد فترة قصيرة من التعارف بسبب وضعه المالي الكبير ومثاليته المفرطة التي تجعله محل ثقة، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تكشفه امام زينب واهلها لتبدأ حياتها في التحول إلى جحيم لم تكن في حسبانه.

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