شكرا لقرائتكم خبر عن ميديا هب تزيل الستار عن بوستر لـ آسر ياسين في قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب – سعدي جوهر، بوستر جديد للنجم آسر ياسين، ضمن مسلسل قلبي ومفتاحه، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025، وهو من اخراج تامر محسن، ويشاركه في البطولة النجمة مي عز الدين والنجم دياب، وكتبت الصفحة على البوستر، "انتظروا آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه قريبًا في رمضان 2025".



قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن دياب شارك في موسم دراما الماضي 2024، من خلال قيامه ببطولة مسلسل مليحة، وشاركه بطولته: ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين.

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