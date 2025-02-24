شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد زين العابدين خيري: مسلسل ساعته وتاريخه يسهم في رفع الوعي المجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسلسل ساعته وتاريخه منذ بداية عرضه على شاشة قنوات dmc، في تصدر المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة watch it وفقاً لما أعلنته المنصة ذاتها في وقت سابق، إذ جاء في المركز الأول على مستوي المشاهدات على المنصة.

وحقق مسلسل ساعته وتاريخه مشاهدات ساعته وتاريخه أكثر من 100 مليون مشاهده عبر مختلف المنصات، أيضاً تصدر المسلسل التريندات على مدار فترة عرضه، وهو ما ظهر جلياً عبر مؤشرات جوجل.

ومن جانبه قال الناقد زين العابدين خيري، "استطاع مسلسل «ساعته وتاريخه»، بجزءيه، أن يلفت الأنظار بطرحه لقضايا واقعية مستوحاة من ملفات المحاكم، تسلط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية تلامس هموم الناس. لكنها تُطرح في إطار درامي مشوق يعتمد على التشويق والتوثيق في آنٍ واحد".

وأكمل الناقد زين العابدين خيري "إضافة إلى السرد الدرامي المتميز فإن المسلسل يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على مشكلات قد لا تلقى الاهتمام الكافي في الإعلام التقليدي".

وأضاف زين العابدين خيري، "نجاح الموسم الأول، الذي ناقش قضايا مثل العنف المنزلي، الابتزاز الإلكتروني، التحرش، وجرائم القتل بدوافع مختلفة، يؤكد أن الدراما يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتناول القضايا الشائكة وتحفيز النقاش المجتمعي حولها. المسلسل يُقدم بأسلوب لا يخلو من الإثارة والتشويق، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسالة توعوية تهدف إلى دفع المشاهدين للتفكير والتأمل في هذه القضايا الحساسة."