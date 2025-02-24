بعد جراحة إزالة ورم.. هذه تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى 

الحالة الصحية لعمرو مصطفى

تامر حسين يتغاضي عن الخلافات

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أحمد جمال على إنستغرام

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عمرو مصطفى يستكمل عمله في مسلسل عايشة الدور رغم ظروفه الصحية

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب دنيا سمير غانم على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 04:19 مساءً - تصدر الملحنترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"؛ وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم.شارك عدد من زملاء الملحنرسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم، حيث شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" في دعم عمرو، وكتب منشور قال فيه : "ألف سلامة عليك ياعمرو وتقوم لعيلتك بمليون سلامة ان شاء الله".ورغم الخلافات السابقة بينه وبين الشاعرلكنه حرص علي دعمه أثناء مرض ونشر منشور علي "فيسبوك" كتب فيه : "بعيداً عن أي خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمه، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كل الزعل، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كل سوء يا رب، ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنه كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة، وأشوفك دايماً بخير".كما قام المطرببنشر صورة جمعتهما من خلال خاصية "ستوري" عبر صفحته على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا :"كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو .. قالي واخد برد في ضهري وخبي علينا".وأكمل جمال : "وأعرف بعدها أنه استئصال ورم ..سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاك على خير".كما نشرت المطربةصورة له من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ قالت فيها :" من قريب جه علي بالي وفضلت جوايا عايزة اكلمه واسال عليه بشكل غريب..كلمته وفضلت اطمن عليه وف اخر المكالمه لقيته بيقولي انه عنده ورم وهايعمل عمليه".وأكملت ياسمين علي : "وبجد كأن حد دلق علي ميه ساقعه...فضلت اقوله بامر الله هاتعدي وهاترجع احسن من الاول وهاتكسر الدنيا..وقفلت ومارضتش اقول لحد ولا اكتب لاني شوفت انه مااعلنش ده واحترمت سكوته وحسيت انه عايز يعدي المحنة دي من غير ماحد يحس بوجعه ومن غير دوشه..يارب يحفظه ويشفيه ويعديه منها علي خير ويرجع لاهله واولاده ولجمهوره بكل صحه وعافيه ويقوم بالسلامة يارب..من فضلكم ادعوا للغالي عمرو مصطفي".يمكنكم متابعة رسالة غامضة من عمرو مصطفى.. فما قصتها وما علاقة عمرو دياب؟وعلى الرغم من ظروفه الصحية استكملعمله الفني فهو يشارك بألحان مسلسل "عايشة الدور" للفنانة، والتي حرصت على توجيه الشكر له من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيه عمرو مصطفى وهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.وعلقت دنيا على الفيديو قائلة : "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».