رشا شربتجي : نسمات أيلول حقق حلم والدي الراحل

رشا شربتجي : نسمات أيلول يشبه العائلات السورية

https://www.instagram.com/p/DGbRtOvtZac/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbRtOvtZac/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbRtOvtZac/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة مسلسل "نسمات أيلول" وأبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 04:19 مساءً - عبرت المخرجةعن سعادتها بمسلسل "" المنتظر عرضه في شهر رمضان 2025، موضحة أن سعادتها بهذا العمل له أكثر من سبب الأول كون كواليسه مليئة بالحب والفرح بين نجومه المشاركين إى جانب أن هذا المسلسل حقق حلم والدها الراحل وهو أن يراها برفقة شقيقها يزن في عمل درامي واحد وهذا ما تحقق بالفعل في "نسمات أيلول"وشاركت رشا شربتجي متابعيها عبر صفحتها بـ " انستغرام" بوستر المسلسل، وعلقت بالقول " عمل مليان حب وفرح، كنا فعلاً عيلة حلوة وبيناتنا هارموني حقيقي، ومرقت أيام التصوير علينا متل النسمة رغم صعوبتها ببعض الأوقات"وتابعت" أجمل شي بهالمشروع كانت شراكتي مع المخرج الكوتش يزن شربتجي، لانه هي التجربة بعتبرها خُلاصة حلوة لحلم بابا الله يرحمو وأكيد هوّ مبسوط أنو شايفنا سوا إيد وحدة وعم نعمل الشي اللي هوّ علّمنا ياه وزرَعو فينا".وأكدت " شربتجي " في ختام تعليقها على المسلسل أن الشخصيات التي يقدمها أبطاله تشبه الكثير ممن يتواجدون بداخل العائلات السورية.." أبطالنا حلوين ومحبوبين وخفيفين على القلب متل النسمة، وبيشبهوا عائلات سورية منشوفها بحياتنا اليومية، وكل فرد منهن ممكن تلاقوه بيشبه حدا من عيلتكن، شوفوهن وخبرونا رأيكن وبتمنى تحبونا وتستمتعوا معنا".يمكنكم قراءة .... الخريطة الدرامية للأعمال السورية واللبنانية في موسم رمضان 2025مسلسل "نسمات أيلول" من بطولة صباح الجزائري وابراهيم شيخ ابراهيم زوج المخرجة رشا شربتجي ومحمد حداقي ولين غرة ورواد عليو ووائل زيدان وغزوان الصفدي ووضاح حلوم ودرويش عبدالهادي وحسين عباس وغزوان الصفدي ويزن الريشاني وأسيمة يوسف وعلي صطفوف وسوسن أبو عفار. تدور قصته حول إطار درامي مشوق، حيث العمل سيركز بشكل كبير على هموم ومشاكل الشباب، مقدماً إياها في إطار كوميدي لطيف يهدف إلى تسليط الضوء على قضاياهم من منظور مختلف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"