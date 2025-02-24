رشا شربتجي تحقق حلم والدها الراحل بـ "نسمات أيلول"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي الجمهور مجموعة صور من مسلسل "نسمات بيروت" وأكدت من خلال تعليقها أنها حققت من خلاله حلم والدها المخرج الراحل هشام شربتجي.

وكتبت رشا شربتجي: "نسمات أيلول عمل مليان حب وفرح، كنا فعلاً عيلة حلوة وبيناتنا هارموني حقيقي، ومرقت أيام التصوير علينا متل النسمة رغم صعوبتها ببعض الأوقات

أجمل شي بهالمشروع كانت شراكتي مع المخرج الكوتش يزن شربتجي لأنو هي التجربة بعتبرها خُلاصة حلوة لحلم بابا الله يرحمو وأكيد هوّ مبسوط أنو شايفنا سوا إيد وحدة وعم نعمل الشي اللي هوّ علّمنا ياه وزرَعو فينا

أبطالنا حلوين ومحبوبين وخفيفين على القلب متل النسمة، وبيشبهوا عائلات سورية منشوفها بحياتنا اليومية، وكل فرد منهن ممكن تلاقوه بيشبه حدا من عيلتكن، شوفوهن وخبرونا رأيكن وبتمنى تحبونا وتستمتعوا معنا

تأليف علي معين صالح إخراج رشا شربتجي ويزن شربتجي".

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