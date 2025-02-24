هل تكون رزان جمّال ضحية أحد مقالب رامز جلال؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية رزان جمال عن حقيقة مشاركتها في برنامج المقالب الخاص بالممثل المصري رامز جلال، وما إذا ستكون إحدى ضحاياه خلال الموسم الرمضاني القادم.

ونفت رزان جمال الأمر نفياً باتاً، وقالت في إحدى الندوات الصحافية التي أُقيمت خصيصاً لها في مصر: "مش هطلع في برنامج رامز... مصوّرناش الحلقة".

وعن سر حبها للعمل في مصر أكثر من أي دولة أخرى، أكدت رزان وجود علاقة قوية بينها وبين الجمهور المصري، وقالت: "كل تجارب عملي في مصر ناجحة، وبرتاح للشغل في مصر لأن دماغي لايقة على الشغل هنا، وبحب الجمهور المصري أوي، ومفيش غير الأشياء الكويسة على الجمهور المصري، وبحس إني مش غريبة، والشعب خفيف الدم... وبحب الأفلام المصرية القديمة ومتعلقة بيها كتير".

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