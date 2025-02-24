منة فضالي توجه رسالة لافتة لعمرو سعد..وهـ ـذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية منة فضالي، رسالة لافتة إلى الممثل المصري عمرو سعد، الذي يشاركها بطولة مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وشاركت منة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها برفقة عمرو من كواليس تصوير المسلسل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان إذاعة ودي أول مرة أشتغل معاه. بجد إنسان وجدع وابن بلد وخدوم جداً، وفوق كل ده صاحب بجد. عمرو سعد بجد مبسوطة إني بشتغل معاك بجد. وأنا بحبك على المستوى الشخصي والفني. سيد الناس رمضان 2025".

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