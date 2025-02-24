دنيا سمير غانم توجه رسالة لافتة لشقيقتها إيمي و حسن الرداد

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وجهت من خلاله رسالة لشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد بسبب مسلسلهما الرمضاني "عقبال عندكوا".

وشاركت دنيا متابعيها برومو مسلسل "عقبال عندكوا"، وأرفقتها بتعليق هنأت فيه إيمي وحسن على المسلسل قائلة: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يوفقكم يا رب.. مسلسل عقبال عندكوا، إيمي سمير غانم، حسن الرداد".

يذكر أن مسلسل "عقبال عندكوا" من إخراج علاء إسماعيل، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين.

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