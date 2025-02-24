ميرنا وليد - بيروت - فاجأ طفلا الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والدتهما في يوم ميلادها بدخول مفاجئ إلى الغرفة، حاملين قالبين من الحلوى.

ووثقت سيرين هذه اللحظة العفوية، بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصلالإجتماعي، وظهرت فيها ابنتها تاليا وابنها كريستيانو بلحظات عائلية دافئة.

وظهرت سيرين في الفيديو وهي تغني مع صغيرها أغنية عيد الميلاد، فيما خطف كريستيانو الأنظار بعفويته وحركاته الطريفة وهو يجلس على ركبة والدته. وبلحظة عفوية، سارعت سيرين لاحتضانهما والتعبير عن سعادتها بهذه اللفتة المميزة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وحرصوا على توجيه التهنئة لسيرين بعيد ميلادها.

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تتلقى مفاجأة مميزة من ولديها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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