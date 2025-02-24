شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي الشاعر تقدم دور البنوتة الشقية أمام محمد هنيدي بـ «شهادة معاملة أطفال» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة نانسى الشاعر في بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال» فى دراما رمضان للنجم الكبير محمد هنيدى، والذى يتواصل تصويره علي قدم وساق للعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

وكشفت نانسي عن تفاصيل دورها خلال الاحداث، حيث تجسد شخصية تدعي سالى وتدرس فى أحد الجامعات الخاصة، على أن ترافقها صديقتها المقربة "الأنتيم" أنجي والذى تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة ألحان المهدى ابنة النجم الكبير محمد هنيدي خلال الأحداث.

وأضافت نانسي بأنها تظهر منذ بداية الحلقة الثانية، لتتصاعد الأحداث معها عن طريق أنجي والخوض فى أسرار حياتها الشخصية والوقوف بجانبها فى العديد من المشاكل الأكاديمية والأسرية وغيرها.

واسترسلت نانسي حديثها؛ عن مدي سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم الكبير محمد هنيدي لتصفه، بأنه هو أيقونة الكوميديا الراقية حيث يمتلك قدرة إستثنائية على رسم البسمة والفرحة على وجوه الجمهور بأقل مجهود فهو مدرسة فريدة من نوعها يخلق لها افيهات إرتجالية وليده اللحظة لن تتكرر إلا من توقيعه هو فقط.

وتدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

جدير بالذكر بأن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى، نانسي الشاعر وعدد آخر من الفنانين.

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