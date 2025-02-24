شكرا لقرائتكم خبر عن قضية مهمة وخط درامى مميز.. أسباب تدفع الجمهور لانتظار حسبة عمرى لـ روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر قطاع كبير من الجمهور ومحبي دراما رمضان، مشاهدة مسلسل حسبة عمري للفنانة روجينا، وهو العمل الذي سبق وأعلنت في أكثر من تصريح صحفى مراهنتها عليه مؤكدة أنه يناقش قضية هامة للغاية قبل أن يتم الإعلان عنها مؤخراً عبر برومو المسلسل، وهو ما يجعلنا نتطرق للعوامل التى ستساهم في نجاح العمل .

أولاً القضية الذى يناقشها المسلسل

يناقش المسلسل قضية حق المرأة في الكد والسعاية، وهو ما يمنح الزوجة نصيبًا من ثروة الزوج عند الطلاق، وهو أكثر شيوعًا في المجتمعات الغربية، حيث تحصل الزوجة على 50% من أموال زوجها بعد الانفصال.



وبالتالي سيكون العمل محل اهتمام من قبل قاعدة عريضة من جمهور الدراما والمرأة على وجه التحديد.

ثانياً الموضوعات التي تناقشها روجينا بأعمالها

دوماً ما اهتمت روجينا بكل دور تضع بصمتها عليه، وهو ما حصل أيضاً ببطولتها للمسلسلات الدرامية التي اختارتها لمناقشة موضوعات في منتهي الأهمية مع خط درامي مميز خلال الأحداث.

ثالثاً بذل أكبر مجهود مع كل عمل

دوماً ما تبذل الفنانة روجينا مجهود كبير مع كل دور لها، وهو ما جعلها تحلق شعرها منذ عامين في مسلسل "ستهم"، وقبلها غيرت جلدها تماماً في دور فدوي وكانت من أهم عوامل نجاح مسلسل البرنس مع محمد رمضان، إلى قائمة طويلة من الأعمال والبصمات التي لا تنسى.

رابعاً مناقشة قضية هامة بخط لايت كوميدي مميز

منذ طرح برومو المسلسل وتميز بمناقشة القضية بخط لايت كوميدي وهو ما يعطيها مسار مختلف ومميز في التعامل مع الجمهور الذى ينتظر المسلسل بعد أيام.

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

لمزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2025.. اضغط هنا