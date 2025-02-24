شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج كامل العدد يكشف لليوم السابع تفاصيل ظهور مكة محمد صلاح بأحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج خالد الحفاوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن ظهور مكة إبنة لاعب منتحب مصر وليفربول الإنجليزى في أحداث مسلسل كامل العدد 3 بظهور خاص، وسوف تكون مفاجأة للجميع.

مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

مسلسل كامل العدد ++ من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.



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