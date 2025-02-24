شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخبيرى مخرج "وتقابل حبيب": المسلسل رومانسى ويتضمن صراعات بين الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد الخبيرى لـ الخليج 365 غنه سعيد للتعاون مع نجمة كبيرة مثل ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب، وإنه يعمل معها لأول مرة في الدراما التليفزيونية والعمل يدور فى اطار رومانسى يتخلله بعض الصراعات النفسية بين الابطال، مشيراً إلى أن ياسمين غاية في الالتزام وتتعاون مع الجميع حتى يخرج مسلسلها بشكل مميز، فضلا عن أنها تشارك في تفاصيل صغيرة للممثلين حتى يظهرون بشكل مميز أمام الجمهور، مضيفاً إلى أن الجميع ملتزمون للخرج بالعم لعلى أكمل وجه، بالإضافة إلى ان شركة سينرجى توفر جميع الإمكانيات حتى نقدم عملا دراميا مختلفا في رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.