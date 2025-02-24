كيف احتفلت جود السفياني بيوم ميلادها.. وما هي أبرز محطاتها الفنية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:59 مساءً - احتفلت الفنانة جود السفياني بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صوراً لها وهي تحمل كعك يوم ميلادها، كما نشرت صورة أخرى لها وهي تمسك كعكه أخرى طبع عليها بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " ولد ليموت" وعلقت وكتبت: " فبراير أحبك".

كما نشرت عدداً من الصور لها أيضاً واحتفالها بيوم ميلادها وهي تعمل جلسة تصوير ليوم التاسيس وكتب تعليق على الصور: " كل سنه وانتي طيبة يا قلبي انتي ويارب أيامك كلها سعادة، مبسوطة إني عرفتك وفخورة بالإنجازات إللي حققتيها، أول وحدة في العالم سوت جلسة تصوير يوم التاسيس ويوم ميلادها مع بعض لأنه يمديني 22/2".

وكانت جود السفياني قد قامت بعمل جلسة تصوير ليوم التأسيس ونشرتها عبر حسابها وعلقت وقتها وكتبت: "كل عام والسعودية قيادةً وشعباً بألف خير بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية".

يوم التأسيس، يوم الفخر والاعتزاز، يوم الوطن والتاريخ. “كل عام وأنتِ بخير يا مملكة العز والفخر.” تاريخنا العريق شاهد على أمجادنا، وفخرنا بمملكتنا لا حدود له". يوم التأسيس هو رمز للعزة والشموخ، هو يوم نستذكر فيه تضحيات الرجال الذين بنوا هذا الوطن بحبهم وولائهم.

شكراً لكل من ساهم في هذا التصوير واللوك الشرقاوي".

جود السفياني ومحطاتها الفنية

شاركت الفنانة جود السفياني بعدد من المسلسلات كان منها: مسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي "سوب أوبرا" بلغت حلقاته 750 حلقة! من بطولة: الفنانة هند محمد، محمدالحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، راشدالشمراني، عبدالعزيز السكيرين، حسن عسيري، نور حسين، عهودالسامر، ولاء عزام، تركي الكريدس، فوزي المتعب، ريما عبدالله، رنا الشافعي، عمران العمران، مهند بن هذيل، عبدالله القحطاني، سماح زيدان، ديمة الحايك، شيرين الرفاعي، سلطان المقبالي، ندى توحيد، عزام النمري، ريم عبدالله، وجودالسفياني.

مسلسل "بيت طاهر" من ﺇﺧﺮاﺝ سلطان العبدالمحسن، من بطولة: محمد بخش، جود السفياني، محمد الفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، روان الطويرقي.

مسلسل "حكاية لونا " من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبوشارب، ومن بطولة: منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي.

مسلسل "طاش العودة" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري وسامي الفليح، ومن بطولة: الفنان ناصر القصبي، عبد الله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح.

مسلسل "بساتين عربستان" مسلسل للكاتب الروائي أسامة المسلم.

اخر عمل عرض لها "خريف القلب"

مسلسل "خريف القلب" يُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية تقع أحداثه بـ90 حلقة من بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين، ومن ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة.

وكانت الفنانة جود السفياني قد كشفت عن شخصيتها التي ستلعبها في أحداث المسلسل وقالت حينها لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية أمل، وهي إحدى الفتاتين اللتين تقوم إحدى الممرضات بتبديلهما في المستشفى عند ولادتهما؛ حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة والعكس، وفي بداية الأحداث تكون والدتي هي الفنانة إلهام علي ووالدي الفنان فيصل الدوخي، لكن بعد أعوام يُكتشف الأمر وأعود إلى والدي الحقيقي الفنان عبد المحسن النمر والفنانة لبنى عبدالعزيز، وتتوالى الأحداث".

عمل قادم لـ جود السفياني

مسلسل " ولد ليموت" وهو عمل سيعرض بالموسم الرمضاني 2025 وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتاليف الفنان نايف الراشد ، ومن بطولة نايف الراشد ،أسمهان توفيق شعيفان محمد العتيبي ، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، روان الطويرقي.

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