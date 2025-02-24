محمد الحملي يعلن عن مسرحية عناية مركزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:59 مساءً - كشف الفنان والمخرج محمد الحملي عن عمله المسرحي القادم بعنوان "عناية مركزة" والذي سيعرض أول أيام عيد الفطر، وشارك متابعيه بوستر المسرحية والتي وضع عليها صورة الفنانة حصة النبهان وعلق وكتب " جايينكم بعمل العيد الجديد السعيد الفريد "عناية مركزة"

وكان محمد الحملي قد انتهى قبل أيام من عرض مسرحية "ليلى والذيب" بنسخته الجديدة بأبطال آخرين، وكانت المسرحية عرضت سابقاً قبل 37 عاماً والتي قامت ببطولتها قبل سنوات الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي، ومحمد العجيمي.

مسرحية ليلى والذيب

مسرحية "ليلى والذيب" بنسختها القديمة من ﺇﺧﺮاﺝ نجاة حسين ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبداللطيف البناي، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي، محمد العجيمي، ثائر شامل، محمود بوشهري، وطارق العلي.

أما مسرحية "ليلى والذيب" بنسختها الجديدة ستكون من بطولة حصة النبهان "ليلى"، عبدالعزيز السعدون "الذيب"، سعاد الحسيني "منى"، غدير حسن "أم وجدة ليلى"، عبدالله البصيري "الحطاب"، ومحمد الحسيني "الحارس".

وعلق " ولله الحمد والفضل والمنة #ليلى_والذيب بإعادة الصنع عرضنا ٧٥ عرضاً وبالكاست الأصلي انتو شايفين اللي صاير. شكراً"

كما نشرت بوستر مسرحية عناية مركزة الفنانة حصة البنهان وعلقت وكتبت "نشوفكم في العيد"

آخر أعمال محمد الحملي

وكان آخر عمل مسرحي للفنان محمد الحملي هو إعادة صنع مسرحية "ليلى والذيب"، الذي قدمته في الثمانينيات الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ومحمد العجيمي، وانطلقت للمرة الأولى خلال عام 1988 وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من تأليف وإخراج نجاة حسين وصياغة شعرية عبداللطيف البناي، وألحان جاسم الغريب، وأُعيد الآن بفنانات أخريات هنَّ الفنانة حصة النبهان، سعاد الحسيني، والفنان عبدالعزيز السعدون، والتي تقدم عروضه على مسرح نادي السالمية الرياضي.

محمد الحملي في سطور

محمد الحملي فنان ومخرج، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم أول عمل له بالدراما بمسلسل "بيت العائلة" من ﺇﺧﺮاﺝ حسن إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ حامد حنفي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الصلال، أسمهان توفيق، جاسم النبهان ، جمال الردهان، هدى حسين، ليلى السلمان.

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أبرز أعماله المسرحية

نشط الفنان محمد الحملي بمجال المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية كان منها: "عايلة قرقيعان"، "مسرح بلا جمهور"، "حفرتين في حفرة"، "البيت بيتك"، "حاميها حراميها"، "الهامور المفترس"، "أمنا الغولة"، "شارع الحب"، "المدينة الثلجية"، "عودة شيزبونة"، "أحلام وطن"، "لولاكي 3"، "أحلام سعيدة"، "سوبر ار"، "بتشاهي"، "مسرحية بر بحر"، "أمينة سماح"، "الأحدب"، "أبطال السلاحف"، "الغولة"، "المدينة الثلجية2"، "جزيرة الديناصور"، "سكة سفر"، و"علاء الدين".

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