هيدي كرم : شيماء سيف بتصدق أي حد وعملالي بلوك

هيدي كرم " شيماء سيف عملالي بلوك

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حضور لافت في وتر حساس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:59 مساءً - تحدثت النجمةعن كواليس برنامجها السابق "نفسنة"، وكشفت عن حقيقة الخلاف بينها وبين النجمةحلت النجمةضيفة الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة أوضحت حقيقة الخلاف الذي وقع بينها وبين زميلتها ببرنامج "نفسنة" شيماء سيف، حيث قالت : "المنافسة في البرنامج كانت كوميدية بينهم أكتر، لأني أنا لست كوميديانة فكنت أنتظر جزء فاضي وأقول جملتي وأسكت".وأكملت: "لكن المنافسة الكوميدية التي كانت على الطرابيزة عملت حساسيات في بعض الأوقات، الحاجات اللي لم أكن أفهمها أنا وهي أنتي ركبتي على الأفيه أو سرقتيه أو سخفتي الأفيه وهكذا، وأنا لم أكن طرف في هذه الخلافات".وتابعت : "أنا أنسقت للخلافات دي وقالوا أني على خلاف مع، على الرغم من عدم حدوث أي مشاكل بيننا، ولكن بعد خروجها من البرنامج فوجئت أنها تقول أنني عملت لها مشاكل في البرنامج في حين أن هذا لم يحدث أصلا، وأنا قررت أني مردش لكي لا أزيد الأمور تعقيدا، هذه وجهه نظرها وهي حرة فيها".وأستطردت : "أنا لما جات تسيب البرنامج كلمتها وقولتلها متسيبيش مكانك، ودا البرنامج بتاعك وأنتي عملتي نجاح كبير، ممكن تكون سمعت كلام وهي طيبة بتصدق أي حد، وهي خرجت وقررت تعملي بلوك ولم نتحدث إلى الآن".يمكنكم متابعة قصة شيماء سيف ومحمد كارتر في 6 سنوات قبل إعلان انفصالهمايُشار إلى أنتصدرت الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال مسلسل "وتر حساس" وشاركها البطولة، إنجي المقدم، محمد علاء، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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