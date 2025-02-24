رابح صقر ينشر لقطات من حفله ليلة السمر ضمن احتفالات التأسيس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:59 مساءً - شارك الفنان رابح صقر على مسرح محمد عبده أرينا حفلاً بعنوان "ليلة السمر"، والتي تأتي ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية في يوم التأسيس.
وأعاد رابح صقر نشر منشور لروتانا لايف عبر صفحته على الإنستغرام وهي مجموعة من صور له من الحفل وكتب: " لقطات من الحفل الختامي لليالي التأسيس، في ليلة السمر، رابح صقر يوم التأسيس، يوم بدينا 1727.
يوم التأسيس روتانا لايف"
كما أعاد نشر فيديو وهو يغني أغنية "أنت ملك"، رابح صقر في ليلة السمر، ضمن فعاليات ليالي التأسيس".
وأعاد نشر صورة له برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، وكتب" خلف الكواليس، صقر الأغنية الخليجية رابح صقر والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى أ/ سالم الهندي، من ليلة السمر، ضمن فعاليات ليالي التأسيس".
وأحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً بعنوان ليلة الأسفار.
وأحيا الفنان رابح صقر حفلاً بعنوان ليلة السمر.
فيما أحيت الفنانتان نوال وأحلام حفلاً بعنوان جلسة بين النجوم.
وأعاد رابح صقر نشر منشور لروتانا لايف عبر صفحته على الإنستغرام وهي مجموعة من صور له من الحفل وكتب: " لقطات من الحفل الختامي لليالي التأسيس، في ليلة السمر، رابح صقر يوم التأسيس، يوم بدينا 1727.
يوم التأسيس روتانا لايف"
كما أعاد نشر فيديو وهو يغني أغنية "أنت ملك"، رابح صقر في ليلة السمر، ضمن فعاليات ليالي التأسيس".
وأعاد نشر صورة له برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، وكتب" خلف الكواليس، صقر الأغنية الخليجية رابح صقر والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى أ/ سالم الهندي، من ليلة السمر، ضمن فعاليات ليالي التأسيس".
https://www.instagram.com/p/DGbe5tIIRuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGbe5tIIRuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGbe5tIIRuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
حفلات يوم التأسيسوشهد مسرح محمد عبده أرينا عدداً من الحفلات ضمن فعاليات التأسيس حيث أحيا الفنان محمد عبده حفلاً بعنوان ليلة سهيل.
وأحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً بعنوان ليلة الأسفار.
وأحيا الفنان رابح صقر حفلاً بعنوان ليلة السمر.
فيما أحيت الفنانتان نوال وأحلام حفلاً بعنوان جلسة بين النجوم.
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آخر مشاركة للفنان رابح صقروكانت آخر مشاركة للفنان رابح صقر هي ليلة الصقر ضمن حفلات موسم الرياض، كذلك شارك في حفل الفنان محمد عبده "فنان العرب والنجوم"، الذي أُقيم يوم الجمعة 31 يناير 2025، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات موسم الرياض، كما أحيا مع الفنانة نوال حفلاً في جدة، ضمن تقويم جدة، بتاريخ 10 يناير 2025، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وبتنظيم من شركة بنش مارك.
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https://www.instagram.com/p/DGblBPEoieA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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