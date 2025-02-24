الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025

نجوم الغناء الشعبي في أغنية واحدة لـ إش إش

رضا البحراوي يُغني "أتقل ناس في البلد" لـ "العتاولة 2"

جدع تتر "سيد الناس" بصوت أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:59 مساءً - اعتمد صناع الدراما في دعاية مسلسلاتهم المقرر عرضها فيعلى الأغاني الشعبية لتكون سلاح بارز في الترويج لهذه الأعمال قبل انطلاق عرضها على الشاشات خلال شهر رمضان، وقبل أيام قليلة من إنطلاق الموسم طرح عدد من القائمين على الأعمال الدرامية، الأغاني الدعائية التي اتستمت معظمها باللون الشعبي.وخلال السنوات الماضية استطاعت الأغاني الشعبية تحقيق نجاحاً وانتشاراً كبيراً في الدعاية الخاصة بـحيث تعطى هذه الأغاني دفعة قوية للأعمال قبل انطلاق عرضها على الشاشات، وشهدت الأيام القليلة الماضية طرح أكثر من أغنية دعائية شعبية لأكثر من مسلسل جديد على رأسهم ""، ""، ""، "".واختار القائمون على مسلسل "" الاعتماد على أكثر من أغنية شعبية من أجل الدعاية للعمل، الأغنية الأولى بعنوان "" واشترك في غنائها 5 مطربين شعبيين في وقت واحد وهم عبدالباسط حموده ومحمود الليثي وعمر كمال، وحسن شاكوش وأحمد شيبة، الأغنية الثانية بعنوان "عيونه" غناء بوسي والتى تم طرحها منذ يومين، وستكون تتر العمل أيضاً.يمكنكِ قراءة.. أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025مسلسل "" بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول (إش إش) التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة (آل الجريتلي)، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتتورط في صراعات مع شخصيات من كبار رجال المجتمع." من الأعمال التي اعتمدت على الأغاني الشعبية فى الدعاية قبل انطلاق العرض في رمضان 2025، حيث طرح القائمون على العمل أغنيتين الأولى بعنوان "أتقل ناس في البلد"، غناء المطرب الشعبي، من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع محمد حريقة، والثانية "إسكندراني أنا"، أداء محمود شيبة وحودة بندق، ألحان وكلمات خالد جمال.تابعي أيضاً.. أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025مسلسل "" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده ونسرين أمين، وتستكمل الأحداث في الموسم الثاني حيث يجد (نصار) نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه لملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع (خضر) والعمل لصالح (عيسي الوزان)، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع." أيضاً طرح صناعه الأغنية الدعائية وهى في نفس الوقت تتر العمل، وحملت اسم "" من غناء أحمد سعد، والأغنية تنتمى إلى اللون الشعبي الذي يتناسب مع طبيعة موضوع العمل وهى من كلمات عصام حجّاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس، وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً فور طرحها حيث تصدرت ترند يوتيوب لأكثر من يومين.

إقرئي أيضاً.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرزمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق، إذ تنقلب حياة جارحي (عمرو سعد) بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفي الوقت نفسه، يواجه البطل مجموعة من الأعداء والخصوم، ما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.

"غول الأصول" و"بطل يا بطل" أغاني دعاية "فهد البطل"

صناع "" أيضاً طرحوا أغيتنين دعائيتين شعبيتين للعمل المنتظر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، الأولى بعنوان "" غناء رحمة محسن من كلمات من كلمات كوثر حجازي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، الثانية بعنوان "" غناء وكلمات ميدو جاد وتوزيع ميدو جاد ومحمد بوب.قد تحب قراءة.. بروموهات استثنائية للأعمال الدرامية الرمضانية: أسئلة محيرة تبحث عن إجاباتمسلسل "" بطولة أحمد العوضي وإخراج محمد عبد السلام، تدور أحداث مسلسل "" حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة والعمل فى صناعة وتجارة الرخام، تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.وانضم مسلسل "" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، إلى قائمة الأعمال الدرامية التي طرحت أغنية شعبية دعائية للعمل قبل انطلاق العرض في شهر رمضان، والأغنية جاءت بعنوان "" من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب، والفيديو كليب من إخراج شادي عبدالسلام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».