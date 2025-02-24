عمرو مصطفى يخضع لجراحة خطرة.. تفاصيل مفاجئة عن حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الملحن والمغني عمرو مصطفى مؤخرًا بانتشار أخبار تؤكد إجراءه عملية استئصال ورم، بعد إصابته بالسرطان، ما جعله يتغيب عن الأضواء خلال الأيام الماضية.

وكان عمرو مصطفى قد خضع لعملية جراحية مؤخراً، من دون الإعلان عنها وتبين إصابته بورم سرطاني نجح الأطباء في استئصاله ويخضع حالياً لجلسات علاج.

كانت الفنانة دنيا سمير غانم أول من كشف عن خضوع الملحن عمرو مصطفى لعملية جراحية خلال الفترة الماضية، حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعتها بعمرو من كواليس تسجيل أغاني مسلسل “عايشة الدور”، الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وعلقت دنيا على الصورة، قائلة: “عامل عملية وجاي يشتغل”، ليتفاعل معها الجمهور داعين الله أن يشفيه ويعود سريعاً لجمهوره.

من ناحيته طمأن الشاعر أيمن بهجت قمر جمهور عمرو مصطفى على حالته الصحية بعد خضوعه للعملية الجراحية، قائلاً: الحمد لله عمرو بخير وزي الفل ومفيش أي حاجة، هو دلوقتي أحسن الحمد لله”.

أضاف أنه تعاون مع عمرو في تتر مسلسل “عايشة الدور”، بطولة دنيا سمير غانم، بجانب عدد من الأغاني خلال أحداث العمل.