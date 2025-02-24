رامي صبري يكشف كواليس خلافه مع ويجز: “ممكن حد سخّنه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء له ضمن برنامج “عرب وود”، علّق المطرب رامي صبري على خلافاته الأخيرة مع مغنّي الراب ويجز، والمشادة الكلامية التي نشبت بينهما، كما تحدّث عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في دويتو، وكشف رأيه في ألبومات زملائه الصادرة أخيراً.

وقال رامي عن خلافه مع ويجز: “كنت زمان بزعل وأنا قد ويجز كنت بعمل أكتر منه وهو لسه صغير، هو معندوش خبرة الرد، وأنا بحبه وبحب فنه”. وأضاف: “معرفش هو ليه اتضايق بس ممكن حد سخّنه ومش ضد أي حد ومن حق أي حد يعمل أي حاجة مدام مش بيضر حد”.

وعن رأيه في الألبومات الغنائية الصادرة أخيراً، ومنها ألبوما أحمد سعد وتامر عاشور، واللذان تصدّرا “تريند” منصات السوشيال ميديا، قال صبري: “بحب أسمع كل الألبومات اللي بتنزل وعجبني ألبوم أحمد سعد وباركتله وقدر يقدّم لون جديد عليه، وألبوم تامر عاشور هو هو الدراما اللي بيقدمها، والاتنين مكسّرين الدنيا”.

أما عن تعاونه مع تامر حسني في أغنية “فعلاً مبيتنسيش” فقال رامي صبري: “تامر حسني صديقي من زمان ونجم كبير وبحبه، واتفقنا نقدم دويتو مع بعض ونزل ونجح وعجب الناس، والفكرة من الأغنية هي العمل الجماعي وإن لازم كل الناس تشتغل مع بعض.