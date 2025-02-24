عبد الغني طليس يعزف “أوركسترا الشّيطان” يوم الأربعاء المقبل… إقرأ التفاصيل

يحتفل الإعلاميّ والشّاعر اللبنانيّ عبد الغني طليس بالتعاون مع دار النّدوة ودار زَمكان بتوقيع كتابه الجديد بعنوان “أوركسترا الشّيطان”، يوم الأربعاء في السّادس والعشرين من شباط/فبراير الجاري عند السّاعة الخامسة حتى السّابعة في دار النّدوة منطقة الحمرا خلف قصر البيكاديللي.

“أوركسترا الشّيطان”، هو عبارة عن كتابَين في كتاب “أنا حسَنٌ (ديوان شعر) والشّعراء يتبعُهم النّقّاد (مقاربات نقديّة)، على أن يقدّم الحفل الدّكتور هاني سليمان.

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نذكر أنّ عبد الغني طليس الغنيّ عن التّعريف هو كاتب وشاعر وصحافيّ وناقد وأستاذ جامعيّ لبنانيّ في رصيده العديد من المؤلّفات الشّعريّة والنّثريّة والنّقديّة. أحدث إصداراته كتاب “زين … العابرين”، الصادر عن منشورات “زَمكان” في بيروت الذي روى فيه سيرته الذّاتيّة، عن العائلة، الدّراسة، المغامرات العاطفيّة، العمل مع نجوم الفنّ وغيرها.