شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة Run بسوق برلين.. سامي الشيخ: عرض الفيلم بسينمات أوروبا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع ختام الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي، فقد شارك فيلم Run بطولة سامي الشيخ ودانيال ساولي، كريستين رينتون، محمد قيسي في سوق مهرجان برلين استعداداً لعرضه في دور العرض الأوروبية قريباً.

وعلق سامي الشيخ " بدأت تصوير فيلم Run في جزيرة بكرواتيا بعد انتهائي من مسلسل الحشاشين وهو فيلم للمخرج الألماني أوفي بول الذي عملت معه من قبل في فيلم Darfur وفريق عمل الفيلم يضم اكثر من ٧ جنسيات مختلفة من إنجلترا وأمريكا وإيطاليا والنمارك والصومال والمغرب وبالطبع مصر".



سامي الشيخ

تدور أحداث فيلم Run حول مجموعة من المهاجرين من دول أفريقية مختلفة يسافرون بالقارب عبر البحر المتوسط متجهين إلى إيطاليا. ولكن عندما يضل القارب طريقه ويخرج عن المسار، تتصاعد التوترات، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين المهاجرين والمهربين، فيلم Run يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دانيال ساولي، سامي الشيخ، كريستين رينتون، محمد قيسي ومن إخراج أوفي بول.



سامي الشيخ

وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال سامي الشيخ هو مسلسل صفحة بيضا، ويلعب سامي في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

ويضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقد برز سامي الشيخ خلال موسم رمضان 2024 من خلال دور برزك إميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، حول تأسيس حسن الصباح لفرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بفرقة الفدائيين. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.



سامي الشيخ

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost و S.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.



سامي الشيخ

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقتها صندوق الأمم المتحدة للسكان. حيث سافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة مسهمًا في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.