شكرا لقرائتكم خبر عن والد بيلا حديد يهنئ حلا شيحة بعيد ميلادها: 100 سنة من السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها، ونشرت فيديو من الاحتفال مع أولادها وشقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الفيديو، قائلة: "طاقة إيجايبة"، وهنأتها النجمة هند صبرى، وشقيقتها متمنيات لها المزيد من السعادة في حياتها.

وهنأ، حلا شيحة، بعيد ميلادها، رجل الأعمال الأمريكي من أصل فلسطينى محمد حديد، والد أشهر عارضتى أزياء جيجى وبيلا حديد، وكتب لها قائلا:" كل سنة وإنتى طيبة و100 سنة من السعادة".

يذكر أن حلا شيحة، كانت أخر أعمالها في دراما رمضان العام الماضى 2024، مسلسل إمبراطورية ميم، ومن بطولة خالد النبوى حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتشارك حلا متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، صور من حياتها اليومية مع أولادها، و تعطى نصائح لمتابعيها و رسائل إيجابية، و صور مع شقيقتها، وتنشر يوميا صور و فيديوهات عن الأنشطة التي تمارسها.