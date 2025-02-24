شكرا لقرائتكم خبر عن من سيدة القصر لـ السطح.. مغامرات إيمى وحسن في عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناتى ON و CBC، برومو مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والمقرر عرضه على شاشتهما خلال شهر رمضان بالإضافة إلى منصة Watch it، وسيطرت العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات المضحكة خلال البرومو الذى نال إعجاب جمهور النجمان.

ونالت جملة قالها حسن الرداد، ضحك و هزار رواد السوشيال ميديا بعدما قال: " اتفضلى يا سيدة السطح" و تم مقارنة الجملة بشكل كوميدى من سيدة القصر فيلم النجمة الرحلة فاتن حمامة 1958 لسيدة السطح في 2025، و أن المسلسل سوف يشهد العديد و العديد من المغامرات و المواقف الكوميدية بين إيمى و حسن خلال الأحداث.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.