رمضان 2025 ... طرح أغنية "إسكندراني" من مسلسل العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 11:54 صباحاً - أزاحت قناة "MBC مصر" الستار عن الأغنية الدعائية لمسلسل "العتاولة 2"؛ والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، والتي جاءت بعنوان "إسكندراني".
وعلقت الصفحة على الأغنية وكتبت: "نداء لكل الإسكندرانية! إسكندراني أنا دمي حامي... ولما بحضر بعمل دوشة وقلق!"... أغنية إسكندراني من مسلسل العتاولة 2".
ويظهر أبطال العمل أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى أبوسريع وفيفي عبده خلال الأغنية وهم يرتدون ملابس فريق الاتحاد ويتجولون في شوارع الإسكندرية.
يمكنكم متابعة أبرز ما كشفه البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025
وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد "نصار - أحمد السقا" نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين.
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أغنية "إسكندراني" من مسلسل "العتاولة 2"نشرت الصفحة الرسمية لقناة "MBC مصر" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ أغنية "إسكندراني" من مسلسل "العتاولة 2"؛ الأغنية غناء حودة بندق ومحمود شيبة وكلمات وألحان خالد جمال.
وعلقت الصفحة على الأغنية وكتبت: "نداء لكل الإسكندرانية! إسكندراني أنا دمي حامي... ولما بحضر بعمل دوشة وقلق!"... أغنية إسكندراني من مسلسل العتاولة 2".
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ويظهر أبطال العمل أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى أبوسريع وفيفي عبده خلال الأغنية وهم يرتدون ملابس فريق الاتحاد ويتجولون في شوارع الإسكندرية.
يمكنكم متابعة أبرز ما كشفه البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025
مسلسل "العتاولة 2""العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد "نصار - أحمد السقا" نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».