بالتزامن مع انتهاء تصويره.. هذه مفاجأة أسرة مسلسل "صفحة بيضا" لحنان مطاوع

الاحتفال بيوم ميلاد حنان مطاوع في كواليس "صفحة بيضا"

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مسلسل "صفحة بيضا"

حنان مطاوع حاضرة في رمضان بـ"حياة أو موت"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 11:54 صباحاً - حرصت أسرة مسلسل "" بالتزامن مع انتهاء تصويره؛ على الاحتفال بيوم ميلاد بطلة العمل النجمة، ومفاجأتها بالاحتفال في الكواليس.شاركت النجمةجمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي حضَّرها لها فريق مسلسلها "صفحة بيضا"، وهي الاحتفال بيوم ميلادها في كواليس العمل، وأحضروا لها كعكة كبيرة تحمل صورتها في وجود كل أسرة العمل.وقد علقت حنان مطاوع على مقطع الفيديو قائلة: "شكراً لكل أسرة مسلسل صفحة بيضا لاحتفالهم بيوم ميلادى.. ومتشكرة جداً لكل حد بعتلي.. بسطُّوني جداً جداً يا حبايبي.. ربنا يسعدكوا ويجعل أيامنا كلها أعياد".يُعرض حالياً للنجمةمسلسل "صفحة بيضا"، الذي تظهر خلال أحداثه بشخصية دكتورة جامعية تُدعى "ضي"، يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل. وخلال رحلتها في الهروب، تقابل أشخاصاً يساعدونها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي. ويبدو أن حنان مطاوع أحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.يضم مسلسل "صفحة بيضا" كوكبة من النجوم، منهم: مها نصار، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، وميمي جمال وحنان يوسف، وآخرون. والعمل من تأليف حاتم حافظ، ومن إخراج أحمد حسن.اطلعوا على: حنان مطاوع.. سيدة الأناقة المحتشمة في يوم ميلادهاكما تشارك النجمةخلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حياة أو موت"، وهو مكوَّن من 15 حلقة فقط، بطولة النجمة حنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وهم: محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان،وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" التي تُجسِّد شخصيتها رنا رئيس.ويؤثر هذا الحادث في شخصية "الدكتورة حياة"، ولا سيِّما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية؛ لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

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