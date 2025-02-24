صور جديدة من كواليس مسلسل "الغاوي" لأحمد مكي.. شاهدوها

كواليس مسلسل "الغاوي" لأحمد مكي

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مسلسل "الغاوي"

أبطال مسلسل "الغاوي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 11:54 صباحاً - كشفت الصفحة الرسمية لقناة "ON" من خلال حسابها على "إنستغرام" عن صور جديدة من كواليس مسلسل "الغاوي" للنجم، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.نشرت الصفحة الرسمية لقناة "ON" من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور من كواليس مسلسل "الغاوي" للنجم، التي ظهر من خلالها عدد من أبطال العمل منهم: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد كمال، وآخرون.وعلقت الصفحة على الصور وكتبت: "كواليس مسلسل الغاوي للنجم الكبير أحمد مكي في رمضان 2025 فقط وحصرياً على شاشة ON".يطل النجمعلى جمهوره هذا العام بشكلٍ جديد ومختلف تماماً، حيث يؤدي خلال الأحداث دور "شمس نصر العدوي" يُمارس أعمال البلطجة والعنف في المنطقة التي يعيش فيها داخل حي الجمالية بالقاهرة، إلى أن يقع حادث مفاجئ له يُغير حياته رأساً على عقب.وخلال الأحداث، يفقد "شمس" زوجته بشكلٍ مفاجئ؛ ليُحدث هذا الأمر تغييرات كبيرة في التركيبة النفسية له، إلى أن يُقرر التوبة والابتعاد عن طريق البلطجة، ويسلك طريقاً جديداً، ويتعهد بتربية ابنه الوحيد بطريقة جيدة وشريفة، إلا أن ذلك التغيير لن يكون سهلاً، ولن يكون الطريق مُمهداً له؛ إذ سيواجه عدداً من التحديات والصعوبات في أثناء سعيه لتحقيقه حلمه.يمكنكم متابعة: أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الاجرام في رمضان 2025مسلسل "الغاوي" ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوَّن من 15 حلقة فقط، ويُشارك في بطولته بجانب أحمد مكي: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال، وآخرون، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».