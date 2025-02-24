بيونسيه تُقاضي ريهانا!

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام عالمية، أن كل من النجمين بيونسيه وجاي زي، سيقاضيان النجمين ريهانا وآيساب روكي، الا انه لم يُكشف بعد عن سبب القيام بهذا الأمر.



على صعيد آخر، فازت بيونسيه مؤخراً بجائزة ألبوم العام في حفل غرامي، بعد 25 عامًا من الترشح من دون الفوز.

كان المشهد عاطفيًا، إذ ذرفت النجمتان ليدي غاغا وبيلي إيليش الدموع، تأثرًا بلحظة التتويج.

وعبرت بيونسيه عن سعادتها، مؤكدة أنها فخورة بعملها الطويل، ومتأثرة بسبب تمكن إبنتها بلو آيفي من مشاهدة هذا الإنجاز التاريخي.