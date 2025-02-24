نوال الزغبي لـ ورد ويوسف الخال: "خسارة الإم أصعب خسارة"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة نوال الزغبي التعزية للممثلين يوسف وورد الخال، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الله يرحم روح الوالدة ويصبر قلبكم خسارة الإم أصعب خسارة".

على صعيد آخر كانت قد شاركت ورد الخال الجمهور مؤخرا، منشوراً كشفت من خلاله عن القصيدة الأخيرة التي كتبتها والدتها الأديبة والرسامة الراحلة مها بيرقدار الخال.

وعلقت ورد الخال على المنشور قائلة: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع….

عيدك بعد ٤ ايام يا ماماتي ، وجاي عيد الام ، وجاي الربيع يا رب ارحمنا..".



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