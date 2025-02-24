بمشاهد من كواليس العمل.. الليث حجو يشوق الجمهور لـ "البطل"

ميرنا وليد - بيروت - شوق المخرج السوري الليث حجو لمسلسله الرمضاني الجديد "البطل"، مشاركاً الجمهور مجموعة لقطات من كواليس العمل.

وعلق الليث حجو على المنشور قائلاً: "من كواليس تصوير مسلسل البطل"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه معبرين عن حماسهم للعمل. وبعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة، يصبح رجل في منتصف العمر بطلًا يتغنى به أهل القرية، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

العمل من بطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، هيما إسماعيل، نانسي خوري وغيرهم، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

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