رامي صبري يتحدث عن أزمته مع ويجز ومحبيه

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري رامي صبري عن أزمته مع مغني الراب المصري ويجز ومحبيه، مؤكداً انه يحبه ولم ينزعج منه.

وقال رامي صبري: "كنت زمان بزعل وأنا قد ويجز كده وكنت بعمل أكتر منه وعارف أن هو عشان لسه صغير ومعندوش الخبرة بتاعة الرد أوي فاهم دي، أنا بحبه والله معنديش مشكلة معاه بحبه وبحب فنه وقلت كده. أنا معرفش هو ليه اتضايق كده ممكن يكون حد سخنه إنما هو فنان وبيعمل مزيكا حلوة فعلا، وبقول كده على طول أنا مش ضد أي حد يعمل مزيكا أنا أكتر واحد مش ضد أي حد أنا دايما بقول كده أي حد من حقه يعمل أي حاجة طالما مش بيأذي حد يبقى يقدر يعمل أي حاجة".

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