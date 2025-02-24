إبنة نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية وسط الشتاء

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجمهور بإطلالة صيفية خفيفة بوسط الشتاء.

وقد أطلت تيا، وهي ترتدي كروب توب باللون الأسود وبكمين طويلين، مع سروال من الجلد باللون الأسود أيضاً، وظهرت ممددة على الأرض.

وبسياق متصل، كانت تيا ديب قد أبهرت أنظار متابعيها بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت توب ضيقة باللون الأسود، وسروالاً واسعاً من الجينز باللون الرمادي، ومعطفاً واسعاً من الصوف باللون الرمادي، وإعتمدت تيا ديب لشعرها تسريحة مميزة، إذ تركته منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت تيا ديب بيدها، حقيبة من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 4,700 دولار أميركي.

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