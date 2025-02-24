“عمتي نويّر”: صراع الميراث والكوميديا يجتمعان في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صراع عائلي كوميدي على إرث مجهول، إثر وفاة الأب، ومحاولات الابنة الكبرى للم شمل العائلة في ظل مؤامرات ومفارقات مضحكة، ضمن الدراما الكوميدية السعودية “عمتي نويّر” من تأليف علاء حمزة وإخراج محمد سندي والذي يعرض على “MBC دراما” وشاهد في رمضان. يضم العمل ريم الحبيب، رها فهد، سعد الشطي، فتون الجار الله، زارا البلوشي، عبد الرحمن نافع، سراء العتيبي، مريم عبد الرحمن، بدور العتيبي، عبدالعزيز المليفي، مريم الغامدي، نايف خلف، عبدالله أحمد، فهد القحطاني، محمد الهاشم، وآخرين.

يأتي العمل بدعم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي؛ بهدف تشكيل وتعزيز مستقبل الصناعة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز وتمكين المواهب السعودية محليًا وعالميًا.

تدور أحداث مسلسل “عمتي نوير”، داخل عمارة تقطنها عائلة واحدة. وبعد وفاة راشد رب الاسرة، يجد أفراد العائلة أنفسهم في نزاع بين بعضهم البعض للحصول على ثروة الوالد وميراثه الخفي الذي لا يعرف قيمته الحقيقية أحد. من جانبها تحاول العمة نويّر إعادة لم شمل العائلة وحل النزاع على الثروة وسط العديد من الصراعات والمؤامرات والمفارقات التي تأخذ طابعاً كوميدياً.

ريم الحبيب

تصف ريم الحبيب الدور الذي تقدمه في العمل: “ألعب دور العمة نويّر وهي أمرأة عطوفة وطيبة وحساسة ولكنها ترتدي قناع القوة والقسوة وتحاول لم شمل العائلة، ليس بهدف السيطرة بل بهدف إرساء المحبة والترابط بين أفراد هذه الأسرة، فهي سيطرة تتّسم بالعطاء إن جاز التعبير، وذلك على غرار النساء المطعاءات اللواتي يقدمن حياتهن لعائلتهن، وهذه سمة متعارف عليها في مجتمعاتنا بين النساء، ونكاد نجد نموذجاً حياً عنها في كل أسرة”. وتضيف ريم الحبيب: “تخاف عمتي نويّر من الفقد، لذا فهي في خوف من أن تفقد أي فرد من أفراد عائلتها، كما تخشى من جانب آخر أن تخسر الترابط العائلي، لذا فهدفها الوحيد يكمن في أن تبقي العائلة متماسكة”. وتستطرد ريم الحبيب: “نويّر بمثابة الأم التي لم تنجب فعلاقتها جيدة بأبناء وبناء أخوانها ويلجأ إليها الجميع لحل مشاكلهم. هي باختصار رأس الهرم.” وحول علاقتها بزوجة أبيها، توضح ريم الحبيب: “علاقتي بزوجة والدي في العمل جيدة جدا ًوأنا أثق بها، لذا يمكن القول أن هذا المسلسل قلب مفهوم زوجة الأب السلبي الذي غالباً ما تتناوله الدراما، وطرح في المقابل فكرة زوجة الأب الصالحة التي تكون محل ثقة.”

المخرج محمد سندي

يشدد المخرج محمد سندي على أهمية كون هذا العمل السعودي معاصراً ويتطرق إلى قضايا واقعية وحياتية، فضلاً عن كونه يضم شخصيات تنتمي إلى مختلف المناطق السعودية وتتحدث لهجات مختلفة، ويضيف: “يسلط العمل الضوء على قيم أخلاقية واجتماعية هامة على غرار “المجموعة لا الفرد”، “الطمع”، “المشاكل العائلية”، “القيم الأصيلة في عالم متجدد” وغيرها”. يصف محمد سندي العمل بأنه دراما اجتماعية موجهة لكل أفراد العائلة، يتخللها الكثير من الكوميديا السوداء وكوميديا الموقف المستمدة من المفارقات والقضايا العائلية بتذبذباتها وصعودها ونزولها وشدّها وجذبها ومواقفها ويومياتها التي تعبر عن مجتمعنا وعائلاتنا وعالمنا.” ويختم المخرج محمد سندي: “تتميز الأعمال العائلية بظهورٍ مشترك لجميع الممثلين في العمل، وهذا ينطبق على مسلسل “عمتي نويّر” الذي تتشارك البطولة فيه معظم الشخصيات.”

بدور العتيبي

توضح بدور العتيبي أن قصة عمتي نويّر تعالج مواضيع موجودة في كل بيت، على غرار الترابط، والاخوة والقرابة والمحبة.. إلى جانب الميراث. وتضيف: “تعالج هذه الدراما العائلية العديد من المواضيع وأهمها أن المال قد يفرّق بين الاخوة”. وحول الدور الذي تلعبه في العمل، تقول: “أقدم شخصية ندى، وهي أرملة لديها ابنه، تزوجت مجدداً من رجل عسكري، يعاملها وابنتها بمحبة، ولكنه عسكري بطبعه لذا يفرض على العائلة الإيقاع العسكري في الانضباط”.

رها فهد

تلعب رها فهد دور أشجان، وتصف رها الشخصية التي تقدمها بقولها: “تعيش أشجان مع زوج أمها بعد وفاة والدها وزواج أمها، وتشعر بعدم الانتماء للعائلة فزوج أمها شخص قاسٍ مع جميع أفراد العائلة ويحاول السيطرة على الكل، وأمها التي تعتبرها قدوتها هي امرأة مغلوب على أمرها.” وتضيف رها: “العمة نويّر تحب أشجان وتعطف عليها وتقوّيها وتحاول أن تنصفها من الظلم والانكسار.” وتختم رها: “هناك خط درامي موازٍ يجمع بين أشجان وحمد، وهو شاب يحب أشجان وتبادله المشاعر بدورها، فيما تقف نويّر إلى جانب هذا الحب وتحاول أن تزوجها من حمد.”

زارا البلوشي

تصف زارا البلوشي شخصية عنود التي تقدمها بأنها أكثر شخصية مكروهة في العمل فهي متسلطة على زوجها وعلى كل فرد في المنزل، فضلاً عن كونها طماعة وجشعة. وتضيف: “تتحكم عنود بكل نساء العمل باستثناء نويّر ووضحة.” وتستطرد البلوشي: “عنود هي المرأة الوحيدة العاملة في المنزل لذا فهي مستقلة مادياً وتشعر بأنها ليست محتاجة إلى زوجها. من جانب آخر فزوجها يحبها ويلبي كل طلباتها وهي بدورها تستغل ذلك.”

عبدالرحمن نافع

يلعب عبد الرحمن نافع دور حمد وهو ابن شقيق نويّر، ويصف شخصيته: “حمد شاب في مطلع العشرينات من العمر وهو يعشق الموسيقى وتحديداً “الراب” التي تركت أثراً على شخصيته فنراه ودوداً مع الجميع في العائلة وحتى خارجها، ويمكن لنا أن نلمس بأنه مختلف عن الآخرين. يعيش حمد قصة حب سنعرف تفاصيلها خلال العمل.” وحول علاقته بعمته نويّر، يوضح عبدالرحمن نافع أن حمد يعتبر نويّر أمه الثانية، وهي بدورها تعتبره ابنها الذي لم تنجبه.

عبدالعزيز المليفي

يلعب عبد العزيز المليفي دور غانم، الولد الأوسط لراشد، ويضيف: “يخوض الأبناء صراعاً للحصول على الرمز السري الذي يتيح لهم الوصول إلى ثروة والدهم. هذا الصراع يخلق جواً من المؤامرات حيث يتحالف الأبناء معاً للحصول على الرمز السري، الأمر الذي يخلق تحديات بين الأبناء أنفسهم في بعض الأحيان”. ويضيف المليفي: “غانم مختلف عن بقية إخوته فهو شخصية انتهازية، يسعى للوصول إلى هدفه بأي شكلٍ كان. وعلى الرغم من شراسة غانم أمام اخوته غير أنه واقع تحت سيطرة زوجته الكاملة، لذا يمكن القول أن لغانم شخصيتين متناقضتين، فهو القوي أمام إخوته ووالده وزوجة والده والضعيف أمام زوجته.”

عبدالله أحمد

يقدم عبد الله أحمد دور على وهو أحد أبناء راشد. يوضح عبد الله أحمد أن راشد يحاول ألا يأخذ صفاً في الصراع الدائر بين أخوته ووالده من جهة وبين الإخوة أنفسهم من جهة ثانية، بل يحاول تحقيق مكاسبه الخاصة دون أن يغضب أحداً أو يُحسب في صفّ أحد. وحول علاقته بعمته نويّر يقول عبدالله أحمد: “يرى علي أن عمته نويّر تحول دون حصوله مع إخوته على الثروة لذا فهو في مواجهةٍ معها، ولكنه يسعى أحياناً إلى كسب ودّها عندما تفشل مخططات الإخوة في مواجهتها.”

محمد الهاشم

يصف محمد الهاشم شخصية مسفر التي يقدمها بـ “حمامة السلام في المسلسل”، ويضيف: “مسفر أحد أبناء راشد، هو ليس طيباً بقدر ما هو متصالح مع نفسه وواقعه ولديه قناعة وسلام داخلي، الأمر الذي جعله مستسلما ًللواقع بشكل أو بآخر”. ويضيف: “يحب مسفر الجميع ويحاول التوفيق بين الأطراف المتصارعة وهو الأقرب لـ نويّر.” ويستطرد الهاشم: “لدى مسفر ازدواجية مع نفسه، فقد خسر الفتاة التي يحبها بسبب المال، الأمر الذي جعله في صدمة عاطفية أثّرت على واقعه، فتركيزه منصب على عمله وعلى شاحنته التي يعمل عليها سائقاً ويعتبرها بمثابة عالمه الخاص.”

نايف خلف

يلعب نايف خلف دور خالد الابن الأكبر لراشد لذا فهو كبير العائلة بعد وفاة والده، ويضيف: “نايف شخص منضبط في الحياة ولديه خلفية عسكرية، يحاول أن يطبق هذا النمط العسكري في الانضباط على عائلته كما يطبقه على نفسه فيقابَل بالامتعاض والتمرد وعدم الامتثال لكلامه.” وحول علاقته بالعمة نويّر يقول نايف خلف: “شخصية خالد مختلفة كلياً عن شخصية نويّر فالعمّة منفحتة على الحياة وسهلة في التعامل مع الآخرين ولا تحاول فرض قوانينها بعكس خالد الذي يولي أهمية خاصة للامتثال إلى أوامره والانضباط في العائلة، وبالنسبة إليه فالقوانين والانضباط والقيم العائلية تأتي قبل الثراء والمال، وإن كان يحاول جاهداً أن يوفر لعائلته كل ما تحتاجه.”

فهد القحطاني

يوضح فهد القحطاني أنه يلعب دور سعود وهو الرجل الذي يحب نويّر منذ الطفولة، فقد كان يعتبر والد نويّر بمثابة والده الذي ربّاه. ومع الوقت ينمو حب نويّر في قلبه ويقاتل من أجل الحصول على حب حياته.

تُعرض الدراما السعودية “عمتي نوير” على “MBC دراما” وشاهد في رمضان