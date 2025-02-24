جينيفر لوبيز تشتري مجمّعًا فاخرًا بعد انفصالها عن بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشترت جينيفر لوبيز عقاراً جديداً يمتدّ على مساحة 2.5 فدان في منطقة “هيدن هيلز” في لوس أنجلوس، التي تُعرف بأجوائها الريفية، بحسب موقع “ني أم زي”.

وأخبرت مصادر مطلعة “تي أم زي” أنّ مساحة المنزل الرئيسي هي 10,046 قدماً مربّعاً، فيما يحتوي على حظيرة وإسطبلات وساحة لركوب الخيل، بالإضافة إلى بيت الضيافة وحمّام سباحة.

وإلى جانب الأجواء الريفية، فإنّ العقار يحتوي على وسائل راحة عصرية، مثل صالة سينما، مطبخ احترافيّ، وصالة رياضيّة.

وكان السعر المطلوب للعقار 21 مليون دولار، وعلى الرغم من أنّ المبلغ الذي دفعته لوبيز لم يُكشف بدقّة، إلّا أنّ مصادر مقرّبة أكّدت أنّها حصلت على “صفقة رائعة”.

يتمتع المكان بتاريخ حافل مع المشاهير، حيث امتلكه الممثل سيلفستر ستالون لفترة قصيرة بعد بيع منزله في بيفرلي هيلز للمغنية أديل، ثمّ باعه إلى الفنان جون فوجيرتي، الذي بدوره باعه أخيراً للوبيز.

ولا تزال لوبيز وزوجها السابق بن أفليك يسعيان لبيع منزلهما المشترك في بيفرلي هيلز، الذي يُقدّر سعره بـ 61 مليون دولار.