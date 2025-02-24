تامر حسني بموقف إنساني نبيل.. تكفل بعلاج لاعب كرة سابق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” في موقف إنساني منه، تحمل نفقات علاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا.

ونشر تامر صورة من منشور الدكتور محمد فؤاد يتحدث فيه عن حالة اللاعب السيئة، بعد إصابته بالسرطان وشكواه من عدم تحمله العلاج الكيماوي، مع صورة للاعب وقد بدا في حالة صحية سيئة.

وعلق تامر على منشور الطبيب موجهاً رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا: “يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه”.

وأضاف حسني: “يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالًا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك”.

وكانت هبة تركي زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان قد كشفت عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت هبة تركي، فى تصريحات صحافية، إن شيكا سيتوجه الى المستشفى لعمل مسح ذرى، حيث إنه يتواجد فى المنزل ويتوجه للمستشفى لعمل الفحوصات في وقتها بسبب المصروفات المالية التي لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أي جهة بعلاجه، وأضافت: “حالته خلاص فى إيد ربنا هيقعد فى المستشفى ليه”.