حمادة هلال يكشف أسرار بداياته: من الأفراح إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان حمادة هلال ضيفًا على برنامج “ضيفي” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق الإخبارية، حيث كشف عن أسرار جديدة حول بداياته الفنية، وبعض الأعمال التي عمل بها قبل احترافه الغناء، وأسباب دخوله مجال التمثيل.

قال حمادة: “الغناء مكنش في دماغي وخالي كان بيحب التمثيل والغناء واكتشف إن صوتي حلو وهو كان بيدعمني في المدرسة كنت بغني وقالوا صوتي حلو وكنت بغني أناشيد ومش لاقي نفسي بردو.

أضاف: “غنيت في جميع الأفراح ببلاش عشان بحب الغنا ووالدي اتضايق وقالي مش كل شوية هجيبك من فرح، ولما قررت أروح لمنتج شعبي اشترط عليّ أغني في حفلة عشان يشوف صوتي ووالدي كان معايا وأنا بغني الشرطة طبت علينا ووالدي شالني وجرينا واعتذرت له بعدها، وخدت قرار إني مش هغني في أفراح تاني.. وبعدها بوست أيد والدي واعتذرت له وقلت خلاص وأشفقت على والدي لأن كنا بنجري في أرض زراعية وطول عمري بتعامل معاه أنه أخ وربنا يديله الصحة يا رب”.

واصل حديثه: “كنت بشتغل وأنا صغير سباك ونجار ودهان سيارات وكنت بفشل فيهم وفي الإجازة ومكنش عندنا رفاهية إننا نروح مصيف ولو روحنا بيبقى يوم واحد كان في نفسي يكون معايا فلوس في محفظتي وما أطلبش من والدي مصروف”.

وعن أسباب دخوله مجال التمثيل روى حمادة هلال موقفًا جمعه بالفنان الراحل سامي العدل، مشيرًا الى إنه هو من أقنعه بدخول التمثيل.

قال: “أستاذ سامي العدل الله يرحمه هو اللي طلب مني إني أمثل وقولتله لأ، قالي هتمثل معايا في مسلسل بدارة، وأنا كنت بخاف منه، ومن هنا نفسيتي اتفتحت للتمثيل”.