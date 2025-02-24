إياد نصار يحصد جائزة أفضل ممثل ويستعد لتحدٍ جديد في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل انطلاق الموسم الرمضاني المقبل، توّج الفنان الأردني إياد نصار بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل “صلة رحم”، وذلك خلال الدورة الرابعة من جوائز النقاد للدراما العربية (ADCA). وقد حصد نصار الجائزة بناءً على تقييم لجنة تضم نخبة من النقاد من مصر والوطن العربي، حيث حصل على أعلى معدل تقييم عبر ثلاث مراحل متتالية، ليصبح بذلك أول ممثل يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاق الجائزة.

إياد نصار: “صلة رحم” تحدٍّ جديد وتجربة إنسانية عميقة

في تعليق له على هذا الإنجاز، عبّر إياد نصار عن سعادته بالجائزة واعتبر أن مسلسل “صلة رحم” كان تحديًا جديدًا بالنسبة له. وقال نصار: “أنا دائمًا أبحث عن المغامرة في الأدوار التي أقدمها. لا أشعر بالراحة في تقديم الأدوار التقليدية، بل أُفضّل خوض تجارب إنسانية تمس حياة الناس وتتناول قضاياهم الحقيقية.”

وأضاف: “المسلسل يناقش قضية تأجير الأرحام بجرأة ووضوح، وهي قضية لم تُقدَّم من قبل بهذا العمق. القصة تشبه كرة الثلج؛ تبدأ بقرارات بسيطة تتضخم مع الوقت وتتحول إلى مأساة، وهذا هو جوهر معالجة المسلسل.”

وقد حقق “صلة رحم” نجاحًا ملحوظًا خلال موسم رمضان الماضي، حيث نال عدة جوائز في فئات مختلفة، منها أفضل مسلسل، وأفضل تأليف، بالإضافة إلى جوائز أخرى في مجالات المونتاج، وهندسة الصوت، والمكياج.

“ظلم المصطبة”.. إياد نصار في تحدٍ جديد برمضان 2025

بالتزامن مع هذا النجاح، يواصل إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025. وأكد نصار أن العمل يختلف عن جميع تجاربه السابقة، حيث تدور أحداثه في مدينة دمنهور، مما تطلب منه التدريب على اللهجة المحلية الخاصة بأبناء المنطقة.

تتناول القصة حياة حسن، الذي تتشابك مساراته مع صديقه حمادة في صراع على حب ربيعة. بعد سفر حسن إلى الخارج، يحاول حمادة استغلال غياب صديقه لتحقيق مصالحه الشخصية بمساعدة شقيقه الشيخ علاء.

فريق عمل مسلسل “ظلم المصطبة”

بطولة: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي.

ضيوف الشرف: عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

الإخراج: محمد علي.

نوع العمل: دراما اجتماعية مكوّنة من 15 حلقة.

من المنتظر أن يقدّم إياد نصار في هذا العمل تجربة درامية مختلفة تثري السباق الرمضاني المقبل وتضيف إلى مسيرته مزيدًا من النجاحات.