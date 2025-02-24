محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ”سايبرتراك” في كواليس برنامجه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري محمد رمضان لإطلاق برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي من المقرر عرضه طوال شهر رمضان المبارك، وسط ترقب كبير من جمهوره.

وفي لفتة مفاجئة، شارك رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، وثّق من خلاله لحظة وصوله إلى موقع التصوير بمركبة البيك آب الكهربائية “Cybertruck” من إنتاج شركة Tesla.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق ساخر وجّه خلاله رسالة إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مبتكر السيارة، قائلاً: “يا إيلون، أنت صنعتها وأنا في مصر ركبتها.”

الفيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيه الذين أشادوا بأسلوبه الفريد في جذب الأنظار، في وقتٍ يستمر فيه رمضان في تعزيز حضوره الفني من خلال برامجه وأعماله الجديدة خلال الموسم الرمضاني المقبل.